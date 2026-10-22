Ключевой фактор риска — характерная поза с наклоном головы вперед: она провоцирует спазм мышц шеи и нарушение кровотока в сосудах головного мозга По словам врача-невролога Александра Евдокимова, чрезмерное использование гаджетов может стать причиной инсульта или инфаркта в молодом возрасте.