СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 110 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина
    Лихтин, иди прокакайся, потом продолжи завидовать. Тщедушный злобный мелкий брехун! Кишка тонка Серега!Соловьев Live вно...
  • Андрей Филиппов
    Нормальная реакция ничтожества на успешного и умного человека.Соловьев Live вно...

В Россию со своей родины едет никому там ненужная безбашенная молодёжь

В Россию со своей родины едет никому там ненужная безбашенная молодёжь

«Никак экономически завоз мигрантов, особенно из Средней Азии, не обусловлен». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на Международном юридическом форуме в Петербурге: «Года три назад я был с официальным визитом в Узбекистане.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЕ
Анна Егорова
Так их обратно не хотят пускать! Сами рады, что избавились от толпы тупых, диких зверьков.
Ответить
7 час.
СЛ
Сергей Лихтин
&quot;Но они не хотят изучать русского языка, русской культуры, они обособляются,&quot;  А Вы не пробовали писать не по-таджикски??!! &quot;моя не может изучать русского языка, очинь тижолый. АВТОР!!! Учите великий и могучий....Мне за ВАс стыдно.
Ответить
5 час.
Ирина52
Может, не стоит забалтывать проблему, г-н демагог? Мне ЗА ВАС стыдно. Подмена тезиса осуждалась еще Аристотелем .Учите ЛОГИКУ, дорогой...
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх