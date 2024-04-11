В Россию со своей родины едет никому там ненужная безбашенная молодёжь

АЕ Анна Егорова Так их обратно не хотят пускать! Сами рады, что избавились от толпы тупых, диких зверьков.

СЛ Сергей Лихтин "Но они не хотят изучать русского языка, русской культуры, они обособляются," А Вы не пробовали писать не по-таджикски??!! "моя не может изучать русского языка, очинь тижолый. АВТОР!!! Учите великий и могучий....Мне за ВАс стыдно.