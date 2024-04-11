«Никак экономически завоз мигрантов, особенно из Средней Азии, не обусловлен». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на Международном юридическом форуме в Петербурге: «Года три назад я был с официальным визитом в Узбекистане.
В Россию со своей родины едет никому там ненужная безбашенная молодёжь
Комментарии
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АЕ
Анна Егорова
Так их обратно не хотят пускать! Сами рады, что избавились от толпы тупых, диких зверьков.
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7 час.
СЛ
Сергей Лихтин
"Но они не хотят изучать русского языка, русской культуры, они обособляются," А Вы не пробовали писать не по-таджикски??!! "моя не может изучать русского языка, очинь тижолый. АВТОР!!! Учите великий и могучий....Мне за ВАс стыдно.
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5 час.
Ирина52
Может, не стоит забалтывать проблему, г-н демагог? Мне ЗА ВАС стыдно. Подмена тезиса осуждалась еще Аристотелем .Учите ЛОГИКУ, дорогой...
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3 час.
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