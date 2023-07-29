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Мостовой аб африканцах: «Меня поражала физическая мощь, но им не всегда хватало интеллекта, чем отличались российские футболисты»

– С африканцами непросто играть? – Конечно, с ними непросто. Они довольно мощные ребята. Есть такие короткие примеры, когда мы забегали в раздевалку, а потом шли в зал качаться или что‑то еще делать, то африканцы никогда не заходили в этот зал.

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