Мостовой аб африканцах: «Меня поражала физическая мощь, но им не всегда хватало интеллекта, чем отличались российские футболисты»

– С африканцами непросто играть? – Конечно, с ними непросто. Они довольно мощные ребята. Есть такие короткие примеры, когда мы забегали в раздевалку, а потом шли в зал качаться или что‑то еще делать, то африканцы никогда не заходили в этот зал.