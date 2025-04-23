Эксперт объяснил, почему США может признать Крым российским

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. США могут признать Крым российским, чтобы попытаться вбить клин в отношения Москвы и Пекина, затянув Россию обратно в орбиту Запада, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
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