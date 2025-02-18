В Хабаровске 23 февраля состоится краевой военно-патриотический форум «Защитник Отечества»

Жители краевой столицы увидят статический показ трофейной техники ВСУ иностранного производства, а также образцов военной техники ВС РФ, применяемых на СВО и автомобилей времен Великой Отечественной войны.
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