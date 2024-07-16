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В Евпатории на 107 000 жителей 16 000 туристов

В Евпатории на 107 000 жителей 16 000 туристов

Администрация города сообщила, что половина гостей, приехавших в санатории и детские лагеря дети. «На сегодняшний день в городе отдыхает порядка 16 тысяч человек, половина из них – дети», - сообщил глава Евпатории Александр Юрьев и уточнил, что это на десять процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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