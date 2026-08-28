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ДНКР: что за предмет, можно ли на него не ходить

ДНКР: что за предмет, можно ли на него не ходить

Какая программа и в каком классе появится фото: VH-studio/Shutterstock/Fotodom.ruВ новом учебном году во всех школах появится предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР).

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