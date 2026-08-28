ДНКР: что за предмет, можно ли на него не ходить

Какая программа и в каком классе появится фото: VH-studio/Shutterstock/Fotodom.ruВ новом учебном году во всех школах появится предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кто ушел в восьмо...
- С кем встречается...
- SP 5 причин сходить ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым