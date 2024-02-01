В Армении делают новые шаги навстречу Азербайджану и Турции. Так, премьер-министр Никол Пашинян предложил переписать конституцию страны, в которой есть ссылки на воссоединение с Карабахом.
Карабах на сдачу: Армения пытается подружиться с Азербайджаном и Турцией
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Понятно, что Пашинян "забыл", как турки вырезали армян в прошлом веке. И как Россия спасла Армению от полного уничтожения. И не понимает, что его "гибкость" в вопросе налаживания дружбы с Турцией ( и Азербайджаном, граждане которого - ближайшие родственники турок) - воспринимается как откровенная слабость. А значит Армению будут "дожимать" до упора, пока граница не подойдет к Еревану.
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