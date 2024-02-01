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Карабах на сдачу: Армения пытается подружиться с Азербайджаном и Турцией

Карабах на сдачу: Армения пытается подружиться с Азербайджаном и Турцией

В Армении делают новые шаги навстречу Азербайджану и Турции. Так, премьер-министр Никол Пашинян предложил переписать конституцию страны, в которой есть ссылки на воссоединение с Карабахом.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Понятно, что Пашинян &quot;забыл&quot;, как турки вырезали армян в прошлом веке. И как Россия спасла Армению от полного уничтожения. И не понимает, что его &quot;гибкость&quot; в вопросе налаживания дружбы с Турцией ( и Азербайджаном, граждане которого - ближайшие родственники турок) - воспринимается как откровенная слабость. А значит Армению будут &quot;дожимать&quot; до упора, пока граница не подойдет к Еревану.
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