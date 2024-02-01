Карабах на сдачу: Армения пытается подружиться с Азербайджаном и Турцией

ЮВ

Юрий Во

Понятно, что Пашинян "забыл", как турки вырезали армян в прошлом веке. И как Россия спасла Армению от полного уничтожения. И не понимает, что его "гибкость" в вопросе налаживания дружбы с Турцией ( и Азербайджаном, граждане которого - ближайшие родственники турок) - воспринимается как откровенная слабость. А значит Армению будут "дожимать" до упора, пока граница не подойдет к Еревану.