Четвертый Всероссийский форум классных руководителей стартовал в Москве

Четвертый Всероссийский форум классных руководителей открылся в Москве. В Гостином дворе тысяча классных руководителей и кураторов групп учреждений СПО со всей страны встретились для того, чтобы обсудить вопросы взаимоотношений в педагогическом коллективе, безопасность участников образовательного процесса, воспитательную работу, инструменты и подходы к профориентации.