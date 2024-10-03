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Четвертый Всероссийский форум классных руководителей стартовал в Москве

Четвертый Всероссийский форум классных руководителей стартовал в Москве

Четвертый Всероссийский форум классных руководителей открылся в Москве. В Гостином дворе тысяча классных руководителей и кураторов групп учреждений СПО со всей страны встретились для того, чтобы обсудить вопросы взаимоотношений в педагогическом коллективе, безопасность участников образовательного процесса, воспитательную работу, инструменты и подходы к профориентации.

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