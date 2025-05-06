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В Совфеде призвали Европу молиться Богу после угроз Зеленского испортить 9 Мая в России

В Совфеде призвали Европу молиться Богу после угроз Зеленского испортить 9 Мая в России

МОСКВА, 6 мая, ФедералПресс. Учитывая острые заявления Владимира Зеленского о планах испортить в России празднование Дня Победы, европейцам стоит «молиться Богу» на хладнокровие и мудрость руководства РФ.

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