МОСКВА, 6 мая, ФедералПресс. Учитывая острые заявления Владимира Зеленского о планах испортить в России празднование Дня Победы, европейцам стоит «молиться Богу» на хладнокровие и мудрость руководства РФ.
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