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Спички - не игрушка

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Армия России зачистила от ВСУ "Кураховский котёл" и спасает людей (6 фото)

Армия России зачистила от ВСУ "Кураховский котёл" и спасает людей (6 фото)

▪️Бойцы подразделений ЮВО выбили ВСУ из Анновки и Весёлого Гая, затем провели эвакуацию и раздачу гуманитарной помощи ▪️Бойцами 68 армейского корпуса также была проведена успешная эвакуация гражданских лиц из н.

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