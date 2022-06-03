Происшествия

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В зоне ответственности Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте проводится ОПМ «Защита»

Стражи магистралей во взаимодействии с представителями территориальных ОВД, комиссий по делам несовершеннолетних, органов, осуществляющих управление в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, службы занятости, проводят профилактическую работу в жилом секторе, приближенном к объектам железнодорожного транспорта, осуществляют обходы с целью выявления лиц, совершающих противоправные деяния в отношении детей, не исполняющих обязанности по их воспитанию и содержанию.

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