В зоне ответственности Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте проводится ОПМ «Защита»

Стражи магистралей во взаимодействии с представителями территориальных ОВД, комиссий по делам несовершеннолетних, органов, осуществляющих управление в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, службы занятости, проводят профилактическую работу в жилом секторе, приближенном к объектам железнодорожного транспорта, осуществляют обходы с целью выявления лиц, совершающих противоправные деяния в отношении детей, не исполняющих обязанности по их воспитанию и содержанию.