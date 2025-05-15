Дипломат Фриман назвал Дмитриева главным переговорщиком от России для США

Президент РФ Владимир Путин нашел аналогичного спецпосланнику США Стиву Уиткоффу, который фактически взял на себя все контакты с Москвой, представителя в лице главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.
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