Происшествия

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В Ставрополе полицейские задержали подозреваемого в умышленном повреждении имущества

Двенадцать жителей Ставрополя в течение дежурных суток обратились отдел полиции Ленинского района краевого центра.

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