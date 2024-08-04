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Делягин: "Это уже удар по хвостам. Нас по мигрантам спасет только ревизия с 1992 года"

Делягин: "Это уже удар по хвостам. Нас по мигрантам спасет только ревизия с 1992 года"

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Михаил Делягин в своем интервью касательно мигрантов заметил, что Россия сейчас действительно нанесла удар по бесконтрольной миграции, но многие мигранты всё равно успели прошмыгнуть в нашу страну.

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Комментарии
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Natalija Osminina
По морде лица Матвиенко было видно сразу, что она не дура. Просто враг народа. И никто, ведь, ей в лицо эту правду не скажет1 Даже Урсула фон дер Ляйен дождалась часа, когда в Бундесвере лидеры партий кричали ей в лицо, что на её руках кровь  немцев, убитых мигрантами и поломанные жизни изнасилованных девушек и женщин&quot;.  Немцы вот смогли,.. хотя мы говорим, что европейцы все трусы. Иранцы смогли вызвать французского посла, будучи мусульманами,  ради Истины! А русские не шмогли. Ни МИД, ни Патриарх... а оскорбили в первую очередь христиан!!! Что же так то?
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