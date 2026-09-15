В Бурятии браконьер незаконно выловил байкальского омуля на 260 тысяч рублей

Сотрудники транспортной полиции и рыбоохраны задержали 51-летнего жителя посёлка Селенгинск. Мужчина ловил омуля запрещённой сетью прямо на берегу Байкала, причинив ущерб экосистеме озера на сумму более 260 тысяч рублей.
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