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Иркутск Сегодня

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В Бурятии браконьер незаконно выловил байкальского омуля на 260 тысяч рублей

Сотрудники транспортной полиции и рыбоохраны задержали 51-летнего жителя посёлка Селенгинск. Мужчина ловил омуля запрещённой сетью прямо на берегу Байкала, причинив ущерб экосистеме озера на сумму более 260 тысяч рублей.

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