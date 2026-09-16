Перед судом предстанет житель Ивановской области, наладивший в Саратове и Энгельсе узел связи в интересах мошенников

Следствием установлено, что 26-летний обвиняемый, действуя в составе организованной группы, по заданию куратора прибыл на территорию Саратовской области с целью обеспечения работы абонентского терминала пропуска трафика, используемого злоумышленниками при совершении мошенничеств в отношении граждан РФ.
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