Перед судом предстанет житель Ивановской области, наладивший в Саратове и Энгельсе узел связи в интересах мошенников

Следствием установлено, что 26-летний обвиняемый, действуя в составе организованной группы, по заданию куратора прибыл на территорию Саратовской области с целью обеспечения работы абонентского терминала пропуска трафика, используемого злоумышленниками при совершении мошенничеств в отношении граждан РФ.