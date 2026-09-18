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FiNE NEWS

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Учёные наконец-то объяснили, почему беременные всё время что-то забывают!

Учёные наконец-то объяснили, почему беременные всё время что-то забывают!

Каждая будущая мама хотя бы раз в жизни заходила в комнату и стояла там с вопросом: «А что я, собственно, хотела?» Ключи исчезают, важные мысли улетучиваются, а разговоры превращаются в загадку.

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