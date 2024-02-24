Младший сын Валерии показал, как сжигает все свои брендовые кроссовки

Сын певицы Валерии, Арсений Шульгин сжег свои дорогие кроссовки и остался босиком на снегу. Сыновья певицы Валерии не пошли по ее стопам, предпочтя зарабатывать деньги более надежным способом — каждый имеет свой бизнес.
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