Младший сын Валерии показал, как сжигает все свои брендовые кроссовки

Сын певицы Валерии, Арсений Шульгин сжег свои дорогие кроссовки и остался босиком на снегу. Сыновья певицы Валерии не пошли по ее стопам, предпочтя зарабатывать деньги более надежным способом — каждый имеет свой бизнес.