COT 101 · Lesson 06 — Z-Score: When "Extreme" Gets a Number Gold Futures COMEX_DL:GC1! ConfluenceEdge_ WHY RAW NUMBERS LIE One hundred thousand contracts of gold is a big position.
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