В сети появился первый кадр с Джонни Деппом в роли короля Людовика XV — актер принимает участие в фильме "Фаворитка" режиссера Майвенн Ле Беско.
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