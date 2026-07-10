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Происшествия

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В Липецке сотрудники полиции и общественник в рамках Всероссийской недели правовой помощи встретились с подопечными кризисного центра «Большая медведица»

Всероссийская неделя правовой помощи проходит ежегодно. В этом году ее приурочили ко Дню семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля — в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей брака.

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