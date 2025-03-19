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RT Russia

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Против россиян начали применять новую мошенническую схему, связанную с БПЛА

Против россиян начали применять новую мошенническую схему, связанную с БПЛА

Мошенники продолжают адаптировать свои схемы, используя текущие события и страхи людей для достижения своих целей, заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

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