ВЭФ приказал правительству сжечь миллионы пчел, чтобы вызвать «глобальный голод»

Мировым правительствам было приказано принять жесткие меры в отношении медоносных пчел, поскольку глобалистская элита обостряет войну с фермерами и готовит основу для разрушительного глобального голода, о котором нас предупреждали инсайдеры.
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