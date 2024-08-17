Гендиректор кожевенного завода «Труд» Ионова: нужно делать свое дело лучше всех

Элина Ионова из Серпухова мечтала стать врачом, но затем решила пойти по стопам матери и, отучившись в Институте легкой промышленности, вернулась в родной город, чтобы работать на кожевенном заводе «Труд».
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