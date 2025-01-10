Евросоюз призвал авиакомпании избегать полетов над Россией

МОСКВА, 10 января, ФедералПресс. Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) обновило свои рекомендации для авиакомпаний, чтобы обеспечить максимальную безопасность полетов над Россией в связи с конфликтом между Москвой и Киевом.