Евросоюз призвал авиакомпании избегать полетов над Россией

МОСКВА, 10 января, ФедералПресс. Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) обновило свои рекомендации для авиакомпаний, чтобы обеспечить максимальную безопасность полетов над Россией в связи с конфликтом между Москвой и Киевом.
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