В заказнике в Челябинской области заметили волков

Южноуральцев предупредили об обнаруженных недалеко от Златоуста волках. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Главного управления лесами Челябинской области, в Аршинском заказнике (Кусинский район) в объектив фотоловушки попал волк.