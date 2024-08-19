В заказнике в Челябинской области заметили волков

Южноуральцев предупредили об обнаруженных недалеко от Златоуста волках. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Главного управления лесами Челябинской области, в Аршинском заказнике (Кусинский район) в объектив фотоловушки попал волк.
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