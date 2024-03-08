В Британии указали на крупнейшую нехватку средств на военные закупки

Global Look Press/UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com Британское министерство обороны столкнулось с крупнейшим за последние 12 лет дефицитом бюджета на закупку и обслуживание военного имущества, который составил почти 17 млрд фунтов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии