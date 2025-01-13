⚡️⛽️С 15 января в Крыму снизится цена на 95-й бензин «66,50 рублей за литр топлива будет с 15 января у крупных операторов на заправках», - сказал Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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⚡️⛽️С 15 января в Крыму снизится цена на 95-й бензин «66,50 рублей за литр топлива будет с 15 января у крупных операторов на заправках», - сказал Глава Крыма Сергей Аксёнов.