Красная Гора — наша! После штурма «музыкантов» из укро-вояк выжил только каждый пятый

На очереди Парасковиевка, в которой захисников незалежностi будут уничтожать, как в тире Александр Ситников Фото: Станислав Красильников/ТАСС Красная Гора, входящая в основной узел северной укро-обороны Бахмута, освобождена бойцами «Вагнера».