В Европе появилась новая топ-сборная: откуда у Греции такое мощное поколение футболистов?

Результат долгой работы.Сборная Греции фантастически стартовала в Лиге наций. Команда впервые выступает в элитном дивизионе турнира, но начала с двух побед — над Сербией (2:1) и Германией (1:0), после чего возглавила группу.
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