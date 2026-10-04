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В Европе появилась новая топ-сборная: откуда у Греции такое мощное поколение футболистов?

В Европе появилась новая топ-сборная: откуда у Греции такое мощное поколение футболистов?

Результат долгой работы.Сборная Греции фантастически стартовала в Лиге наций. Команда впервые выступает в элитном дивизионе турнира, но начала с двух побед — над Сербией (2:1) и Германией (1:0), после чего возглавила группу.

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