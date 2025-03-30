Началась репатриация тел россиян, погибших при крушении батискафа в Хургаде

Капитан затонувшего в Хургаде батискафа с россиянами заявил, что покинул судно последним. По его словам, вода просочилась внутрь еще до отправления от морской платформы, а видимость на борту во время ЧП была нулевой.
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