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Тульские новости

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Рядом с Тульской областью один человек погиб и 6 ранены при БПЛА-атаке

Рядом с Тульской областью один человек погиб и 6 ранены при БПЛА-атаке

Сбиты и подавлены 185 дронов, пострадали 10 домов, шесть человек получили травмы, один погиб.Минувшей ночью 6 октября соседняя с Тульской Московская область попала под удар беспилотников.

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