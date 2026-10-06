Рядом с Тульской областью один человек погиб и 6 ранены при БПЛА-атаке

Сбиты и подавлены 185 дронов, пострадали 10 домов, шесть человек получили травмы, один погиб.Минувшей ночью 6 октября соседняя с Тульской Московская область попала под удар беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Молодёжь угощала ...
- Молодёжь угощала ...
- Молодёжь угощала ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым