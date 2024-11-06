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Бакальчук сравнил себя с Трампом: «Мы столкнулись с неадекватными оппонентами. И на него, и на меня готовили покушение»

Бакальчук сравнил себя с Трампом: «Мы столкнулись с неадекватными оппонентами. И на него, и на меня готовили покушение»

Сегодня весь интернет обсуждает первые итоги выборов 47-го президента США. Российские звезды и бизнесмены радуются за Дональда Трампа и ожидают улучшения отношений с западом.

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