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Месси в прощальном матче за Аргентину с Бенином: гол с пенальти, 2 ассиста, 9 ударов (5 – в створ), точность передач – 75%

Форвард « Интер Майами » Лионель Месси реализовал пенальти и сделал две голевые передачи в своем прощальном матче за сборную Аргентины с Бенином (3:0).

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