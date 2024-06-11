Полиция хочет засекретить сексотов

Министерство внутренних дел и его территориальные органы могут получить возможность изготавливать и использовать документы, зашифровывающие личности сотрудников, ведомственную принадлежность их подразделений и другую информацию.
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