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Форвард «Ак Барса» Воронков дисквалифицирован на один матч за повторную драку

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков дисквалифицирован на один матч за повторную драку. «В соответствии с п 4.

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