Сегодня Мусатову Денису исполнилось бы 22 года. Он героически погиб на СВО. Нет храбрее героя, чем тот, кто жертвует жизнью за свою страну.
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Сегодня Мусатову Денису исполнилось бы 22 года. Он героически погиб на СВО. Нет храбрее героя, чем тот, кто жертвует жизнью за свою страну.