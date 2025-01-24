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AT: Трамп хочет пойти дальше Байдена в вопросе давления на Россию по Украине

AT: Трамп хочет пойти дальше Байдена в вопросе давления на Россию по Украине

Новый президент США Намерен наказать все те государства, которые ведут торговлю с Россией, оказывают ей военную помощь или закупают у России нефть и газ.

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