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Политолог Бальбек: призвавший к санкциям против Москвы Волкер «о России ничего не знает»

Политолог Бальбек: призвавший к санкциям против Москвы Волкер «о России ничего не знает»

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление экс-представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о том, что Соединённым Штатам и странам Запада нужно как можно скорее ввести в отношении России новые рестрикции.

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