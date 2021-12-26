Политолог Бальбек: призвавший к санкциям против Москвы Волкер «о России ничего не знает»

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление экс-представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о том, что Соединённым Штатам и странам Запада нужно как можно скорее ввести в отношении России новые рестрикции.
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление экс-представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о том, что Соединённым Штатам и странам Запада нужно как можно скорее ввести в отношении России новые рестрикции.
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