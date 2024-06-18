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Закон и Порядок

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  • чвсатпкьл
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  • Владимир
    Да я не понял, откуда он вообще братьев взял, тем более дачи в долг. Здесь чистый подарок.Толстой: "Алма-Ат...
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Военкор Коц предложил опубличить заказчика корпоратива с Меладзе

Военкор Коц предложил опубличить заказчика корпоратива с Меладзе

12 млн рублей – хорошая прибавка к пенсии певца Меладзе, отметившегося СУГСом в Дубае. Военкор Александр Коц предложил назвать имя благодетеля-заказчика корпоратива, за который Меладзе получил увесистый куш.

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