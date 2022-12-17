Роман Трушечкин: «Кайфую от работы на российском футболе. Ограничения заставляют и РПЛ, и прессу быть более изобретательными, рождаются крутые проекты, новые мемы – интерес есть»

Роман Трушечкин заявил, что ему нравится комментировать матчи Мир РПЛ. — Какие эмоции у вас вызывает российский футбол? Отъезд легионеров, бан на еврокубки, полупустые трибуны из-за Fan ID — если просить описать наш футбол тремя словами, среди них было бы слово «безнадега»? — Ни в коем случае — я кайфую от работы на российском футболе.