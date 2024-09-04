Все больше новых ЖК строят на Дальнем Востоке: замминистра рассказал, сколько из них продаются на самом деле

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ФедералПресс. В рамках сессии «Строить с технологиями – жить с комфортом» заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин рассказал о прогрессе застройщиков на Дальнем Востоке.
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