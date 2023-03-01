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Кубок Гагарина. «Салават» примет «Адмирал», «Ак Барс» против «Нефтехимика», СКА сыграет с минским «Динамо»

СКА примет минское «Динамо» в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.  Также стартуют серии «Салават Юлаев» – «Адмирал», «Ак Барс» – «Нефтехимик» и «Локомотив» – «Витязь».

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