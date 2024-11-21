Раскрыты данные о неисправности обещанных Украине ракет ATACMS

Часть ранее обещанных США Украине дальнобойных тактических ракет ATACMS вышла из строя еще в 2015 году, американские военные чиновники были вынуждены потратить до 30 миллионов долларов для их ремонта и повышения срока эксплуатации.
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