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Раскрыты данные о неисправности обещанных Украине ракет ATACMS

Раскрыты данные о неисправности обещанных Украине ракет ATACMS

Часть ранее обещанных США Украине дальнобойных тактических ракет ATACMS вышла из строя еще в 2015 году, американские военные чиновники были вынуждены потратить до 30 миллионов долларов для их ремонта и повышения срока эксплуатации.

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