Театр абсурда
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Театр абсурда

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Баку переходит к подрывной работе против России

Баку переходит к подрывной работе против России

Политнавигатор Азербайджанские власти усиливают свою недружественную политику в отношении России, надеясь на полное изменение соотношения сил на Южном Кавказе и Средней Азии через подрыв её позиций, выступая при этом в качестве тарана и прокси англосаксов и НАТО.

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Комментарии
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Eduard
Ещё одни полоумные!
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1 д.
ОГ
Ольга Горбунова
Всех азербайджанцев из властных структур убрать! И вообще,им всем пора домой! Наглый, невоспитанный народ!
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1 д.
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