Как перейти от боди позитива к боди нейтральности и почему следует это сделать

Расскажем, как движение боди нейтральности поможет улучшить жизнь. С каждым годом в нашу жизнь приходит все больше трендов, направленных на самосовершенствование, например, фрилюфтслив (единение человека с природой).
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