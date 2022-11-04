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Скалони о речи Месси перед финалом Кубка Америки: «Его слово весит больше, чем слово любого другого человека. Он всегда говорит то, что нужно»

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о роли Лео Месси в команде. Скалони ответил на вопрос о вдохновляющей речи, которую нападающий сборной Аргентины произнес перед финалом Кубка Америки.

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