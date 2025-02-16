Только Россия имеет право давать обещания по теме урегулирования конфликта на Украине, но если американская администрация хочет заключить мир, ей нужно привести в Москву для суда преступников из руководства Киева.
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