Не отвернутся от Москвы: эксперт рассказал о роли России для Средней Азии

Организация тюркских государств (ОТГ) — своеобразный противовес России. Недалеко от Астаны, столицы Казахстана, можно наблюдать такую картину: женщина пришпоривает лошадь, берет в руки деревянный лук и выпускает в воздух одну за другой три стрелы, вызывая восторг зрителей.