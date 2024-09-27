Не отвернутся от Москвы: эксперт рассказал о роли России для Средней Азии

Организация тюркских государств (ОТГ) — своеобразный противовес России. Недалеко от Астаны, столицы Казахстана, можно наблюдать такую картину: женщина пришпоривает лошадь, берет в руки деревянный лук и выпускает в воздух одну за другой три стрелы, вызывая восторг зрителей.
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